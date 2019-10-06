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Татар-информ

6 октября 2019, 19:34

Общество

В ПДД могут внести электросамокаты и гироскутеры

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Общество

В ПДД могут внести электросамокаты и гироскутеры

В настоящее время проект находится на стадии обсуждения.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). В правилах дорожного движения может появиться термин «средства индивидуальной мобильности» — об объединит электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, скейтборды, моноколеса и роликовые коньки, пишут «Известия».

Пользователей этих средств передвижения обяжут перемещаться только по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью, не превышающей 20 км/ч. Если по пути нет ни велосипедных дорожек, ни тротуаров, будет разрешено ездить по правому ряду проезжей части.

Член думского Комитета по транспорту Александр Васильев поддержал идею. По мнению политика, ПДД актуальны для транспортных средств, прописанных в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, а средства индивидуальной мобильности в нем отсутствуют.

В настоящее время проект находится на стадии обсуждения.

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