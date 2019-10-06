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Полина Шевчук

6 октября 2019, 18:45

Происшествия

В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки в больнице

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Происшествия

В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки в больнице

Фото: Муниципальная служба полка ДПС

ДТП произошло накануне днем на проспекте Ямашева.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки с различными травмами доставлены в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Накануне на проспекте Ямашева водитель автобуса, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и совершил столкновение с троллейбусом», – рассказали в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

В результате аварии две женщины-пассажирки из автобуса и троллейбуса получили травмы и были доставлены в больницу.


 

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