«Синтез» в гостях дважды обыграл московское «Динамо»

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Казанский ватерпольный клуб «Синтез» дважды обыграл столичное «Динамо» в гостевых матчах, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В стартовом матче серьезный разрыв в счете был виден с самого начала: уже в первом периоде казанцы вели 5:2, а во втором увеличили преимущество до семи мячей. Игра завершилась со счетом 16:9.

Во втором матче сначала вели хозяева, однако во втором периоде казанский клуб забросил пять безответных мячей подряд. Матч закончился со счетом 11:9 в пользу гостей.

Следующая игра пройдет в Венгрии. «Синтез» встретится с «Шольноком» в рамках 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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