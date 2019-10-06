(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Казань оказалась вторым самым культурным городом России после Санкт-Петербурга. Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве РФ, сообщается на портале «Культурология».

Так, первое место в списке занимает Северная столица, на втором — Казань. Тройку лидеров замыкает Грозный.

В топ-5 вошли также Новосибирск и Москва.

При исследовании эксперты Финансового университета учитывали достаточность культурных учреждений в городе и удовлетворенность его жителей состоянием культурной среды и системой образования.

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