Турецкие СМИ удивило русское слово из 32 букв

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Турецкое издание Medya Gunlugu составило список наиболее труднопроизносимых русских слов, сообщает РИА Новости.
СМИ предлагает попробовать произнести эти слова тем читателям, кто полагает, что достаточно освоил русский язык.
В рейтинг вошли слова из 19 — 32 букв. Это рентгеноэлектрокардиографический, субстанционализирующийся, частнопредпринимательский, переосвидетельствоваться, человеконенавистничество, высокопревосходительство, сельскохозяйственно-машиностроительный и достопримечательность.
Автор статьи отмечает, что последнее слово часто вынуждены использовать туристы во время приезда в Россию.