Турецкие СМИ удивило русское слово из 32 букв

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Турецкое издание Medya Gunlugu составило список наиболее труднопроизносимых русских слов, сообщает РИА Новости.

СМИ предлагает попробовать произнести эти слова тем читателям, кто полагает, что достаточно освоил русский язык.

В рейтинг вошли слова из 19 — 32 букв. Это рентгеноэлектрокардиографический, субстанционализирующийся, частнопредпринимательский, переосвидетельствоваться, человеконенавистничество, высокопревосходительство, сельскохозяйственно-машиностроительный и достопримечательность.

Автор статьи отмечает, что последнее слово часто вынуждены использовать туристы во время приезда в Россию.

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