WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

6 октября 2019, 14:44

Спорт

Организатор Казанского полумарафона: Забеги собрали в два раза больше участников, чем в прошлом году

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Спорт

Организатор Казанского полумарафона: Забеги собрали в два раза больше участников, чем в прошлом году

Фото: Михаил Захаров

Вадим Янгиров отметил позитивный эффект от одновременного проведения полумарафона и «Кросса нации».

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В 2019 году в Казанском полумарафоне приняли участие вдвое больше спортсменов, чем в прошлом. Об этом рассказал руководитель забегов Вадим Янгиров.

«Мы впервые объединили проведение Казанского полумарафона и “Кросса нации“. Из-за этого возникли определенные организационные сложности, но мы справляемся. Прошлогодний полумарафон мы превзошли участниками в два раза, я считаю, это очень хороший рост», – заявил Янгиров.

«Если в прошлом году на 10 км и 21 км было 1,7 тыс. участников, то сегодня их 3 тыс. В прошлом году в тюбетейках пробежали 800 спортсменов, в этом – более 1,5 тыс.», – отметил он.

Кроме того, организатор забегов ответил на вопрос, каково проводить и полумарафон, и «Кросс нации» в один день. «Сложно. Это наш первый опыт, есть ряд нюансов, и я думаю, что в будущем мы изменим формат. Скорее всего, забеги будут проводиться в два дня, а не в один, как сейчас», – объяснил он. 

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