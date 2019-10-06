Министр спорта РТ пришел вторым к финишу забега руководителей во время «Кросса нации-2019»

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов пришел вторым к финишу забега руководителей во время проходящего в Казани «Кросса нации-2019». Его опередил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Забег никак не связан с результатом, это масс-старт, и никто не ставил задач победить. Я вообще удивлен, что оказался вторым. Самое главное, что сегодня отличная погода, пришло много людей. На самом деле те, кто претендовал на результат, стартовали утром – в десятке и полумарафоне», – отметил министр.

Кроме того, Леонов рассказал, когда вся Казань примет участие в ставшим традиционным забеге в тюбетейках: «Я надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. Но мы каждый год будем стараться увеличивать количество участников и ставить новые рекорды».

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