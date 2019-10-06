В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Завтра, 7 октября, на территории Татарстана сохранится умеренно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике пройдут небольшие дожди. Ожидается умеренный юго-восточный ветер. Впрочем, днем он временами будет усиливаться – до 16 м/с.

В ночные часы кое-где столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Теплее всего будет на юге, юго-востоке и северо-востоке региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о приходе в Татарстан холодного атмосферного фронта и грядущем похолодании.

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