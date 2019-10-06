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Татар-информ

6 октября 2019, 13:28

ОбществоКультура

Общежитие Казанской консерватории достроят и реконструируют

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ОбществоКультура

Общежитие Казанской консерватории достроят и реконструируют

Всего в реконструируемой части общежития обустроят 80 комнат на 152 человек.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). В столице Татарстана достроят и реконструируют общежитие Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Казанский филиал ведомства рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также проверил достоверность определения сметной стоимости проекта. «По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – отмечается в сообщении.

К возведенному в 1961 году на Сибирском тракте четырехэтажному зданию общежития в 1989–1998 годах со стороны двора пристроили сектор высотой от четырех до шести этажей. Однако работы тогда так и не были завершены.

В ходе последнего обследования сооружения специалисты обнаружили множество внешних и внутренних дефектов, включая силовые трещины в кладке торцевой стены и разрушение бетона с оголением арматуры козырька над входными дверями.

Одобренный проект предусматривает надстройку седьмого этажа и реконструкцию недостроенной части здания общежития. В подвальной части разместят отсеки для репетиций, актерские уборные, бытовые и технические помещения. Одноместные и двухместные комнаты для студентов оборудуют на этажах с первого по шестой.

Всего в реконструируемой части общежития, общая площадь которой равняется 6 тыс. 134,28 кв. метра, обустроят 80 комнат на 152 человек.

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