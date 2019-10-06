Экс-хоккеист «Нефтехимика» умер от рака в возрасте 29 лет

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Бывший хоккеист нижнекамского «Нефтехимика», игрок новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян скончался от рака на 30-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

«В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», – отмечается в сообщении.

Защитник Самвел Мнацян был воспитанником омского «Авангарда». За «Нефтехимик» он выступал с 2013-го по 2015 год, придя в него после казахстанского «Барыса». Кроме того, в этот период хоккеист играл за пермский «Молот» и альметьевский «Нефтяник». В 2015–2018 годах – игрок владивостокского «Адмирала», был капитаном этой команды.

Как сообщало ИА «Татар-информ», «Нефтехимик» и «Адмирал» провели матч в поддержку Мнацяна, все вырученные от которого средства были направлены на его лечение.

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