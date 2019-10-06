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Татар-информ

6 октября 2019, 11:22

Общество

Названы самые безопасные страны в случае пандемий

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Общество

Названы самые безопасные страны в случае пандемий

Развитие биотехнологий может позволить спроектировать пандемию, которая станет опасной для всего человечества.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Исследователи назвали самые безопасные страны в случае пандемий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

Профессор новозеландского Университета Отаго Ник Уилсон обратил внимание на то, что развитие биотехнологий может позволить спроектировать пандемию, которая окажется опасной для всего человечества.

По мнению ученого, «в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю». Однако шансы на выживание резко вырастут, если во время распространения заболевания человек будет находиться в безопасном месте – например, на острове.

В связи с этим специалисты составили перечень из 20 стран, которые могли бы стать достаточно надежным пристанищем в случае пандемии. Наиболее безопасными оказались такие государства, отделенные от других территорий морями, как Австралия, Новая Зеландия и Исландия. 

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