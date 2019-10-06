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Татар-информ

6 октября 2019, 12:18

Культура

Прослушивания Всероссийского музыкального конкурса пройдут в Казани

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Культура

Прослушивания Всероссийского музыкального конкурса пройдут в Казани

В столицу Татарстана съедутся молодые музыканты со всего Приволжского федерального округа.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). В Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова 29 и 30 октября пройдут прослушивания по специальностям «Камерный ансамбль» и «Хоровое дирижирование» III Всероссийского музыкального конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В эти дни отборочные туры будут организованы во всех федеральных округах страны. В столицу Татарстана съедутся молодые музыканты из регионов Приволжского федерального округа.

Второй и третий туры по категориям «Камерный ансамбль» и «Хоровое дирижирование» состоятся в Москве с 18 по 21 ноября и с 3 по 5 декабря соответственно. Церемонии награждения и гала-концерты пройдут 22 ноября и 6 декабря.

При этом все туры, с первого по четвертый, в номинации «Оперно-симфоническое дирижирование» состоятся сразу в столице России с 20 по 27 ноября, а награждение и гала-концерт – 28 ноября.

Всероссийский музыкальный конкурс проводится в стране с 2010 года, он является преемником Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. В состав жюри по традиции войдут выдающиеся музыканты современности. Общий объем призового фонда равняется 3,4 млн рублей.

«Событие способствует укреплению единого культурного пространства, росту интереса к музыке среди представителей молодого поколения», – прокомментировал проведение конкурса министр культуры РФ Владимир Мединский.

Вход на прослушивания, которые в рамках конкурса пройдут в Казани, будет свободным. Позднее видеозаписи всех конкурсных прослушиваний и гала-концертов разместят на YouTube-канале Росконцерта. 

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