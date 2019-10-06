(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Челнинец присвоил более 2,5 млн рублей, пообещав знакомым помощь в развитии бизнеса, сообщили «Челнинские известия».

«37-летний мужчина заверил четверых знакомых, что может посодействовать в расширении прибыльного дела, взамен на вложения. В итоге в течение полугода ему передали 2 миллиона 750 тысяч рублей, которыми злоумышленник распорядился по собственному усмотрению», — рассказали в издании.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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