На видео попала смертельная авария на трассе в Татарстане, в которой погиб шестилетний ребенок

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео страшной аварии на трассе в Татарстане, в которой погиб шестилетний ребенок и еще три человека пострадали.

На кадрах видно, как светлая иномарка идет на обгон и почти сразу лоб в лоб сталкивается с другим авто. Обе машины отбрасывает на обочину.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем на 9-м км автодороги Ромашкино – Куакбаш – Каркали 44-летняя женщина за рулем «КИА» выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с другой «КИА».

В результате аварии шестилетний пассажир одной из иномарок от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии различные травмы получили оба водителя и 7-летний пассажир авто.





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