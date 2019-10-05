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Татар-информ

6 октября 2019, 08:32

Общество

Поисковый отряд «Юнармеец» Билярской школы приступил к реализации проекта «Марш Победы»

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Общество

Поисковый отряд «Юнармеец» Билярской школы приступил к реализации проекта «Марш Победы»

Фото: alekseyevsk.ru

Планируется, что участники марша посетят все населенные пункты Алексеевского района.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Поисковый отряд «Юнармеец» Билярской школы в Алексеевском районе приступил к реализации проекта «Марш Победы». Отправной точкой марша стало село Шама, пишет газета «Заря».

Шама является знаковым поселением, так как победное шествие советских войск шло именно с востока на запад. Руководитель отряда Андрей Чугуров подтвердил, что это село – самая восточная точка на карте района и Родина ветерана Великой Отечественной войны Василия Хлопова – автора памятников солдату-освободителю, установленных в Шаме, Билярске, а также в поселке Сосновка (Аксубаевский район).

Проект реализуется в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

Пришедшие в этот день в шаминский сельский Дом культуры приняли участие в увлекательной экскурсии, проведенной Александром Обрезковым, по мобильной экспозиции поискового отряда «Юнармеец».

Посетители увидели находки поисковиков с мест сражений Великой Отечественной войны, реконструированные и отреставрированные образцы оружия, военной техники, включая мотоцикл М-72 и автомобиль ГАЗ-69А, а также обмундирование тех времен. 

Далее гости приняли участие в квест-игре «Советский солдат» и сделали фото на память в организованной фотозоне «Слава Победителю».

Планируется, что участники «Марша Победы» посетят все населенные пункты Алексеевского района. Подобное мероприятие уже состоялось в Билярске.

 

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