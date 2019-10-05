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Татар-информ

6 октября 2019, 05:46

Здоровье и среда

В Нижнекамске озеленили подъездную дорогу к городскому кладбищу

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Здоровье и среда

В Нижнекамске озеленили подъездную дорогу к городскому кладбищу

Фото: ntr-24.ru

В городе стартовала осенняя «Зеленая волна».

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Сотни саженцев высадили в Нижнекамске в рамках экологической акции «Зеленая волна». Так, неравнодушные граждане озеленили подъездную дорогу к городскому кладбищу, передает «НТР 24».

Третий год на этой территории работники АО «ТАНЕКО» высаживают саженцы. Кроме этого, горожане провели ремонтную подсадку. На работу вышли 25 человек и три единицы спецтехники. Мероприятие заняло два часа.

За это время заводчане высадили около 400 саженцев. Однако на этом «Зеленая волна» еще не закончится. На следующей неделе здесь высадят 400 молодых деревьев.

Экологические акции в Нижнекамске прошли и 5 октября. В рамках акции «Сохраним лес» организаторы события – Общероссийский народный фронт и лесхоз – организовали посадку 300 саженцев.

 

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