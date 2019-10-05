В Нижнекамске с начала года у семи пациенток обнаружен неоперабельный рак груди

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Диагноз рак груди с начала текущего года получили более 70 нижнекамских женщин, у семерых из них – последняя, неоперабельная стадия болезни, передает «НТР 24».

В Нижнекамске, как и во всем мире, начался месяц борьбы против рака молочный железы. Врачи напоминают, что важно вовремя обнаружить коварный недуг и обратиться к врачу.



Одна из пациенток, столкнувшаяся с болезнью, рассказала, что помнит, как пришла на диспансеризацию и услышала, что что-то не так, но что именно – думать было страшно. Диагноз рак молочной железы поверг женщину в шок, но врачи обнадежили – болезнь заметили вовремя. Один год Ольга боролась за победу, прошла облучение и химиотерапию. Сейчас женщина собственным примером показывает, как нужно верить в себя, не опускать руки и идти к своей цели, несмотря ни на что.



Врачи утверждают, что рак груди не приговор, а всего лишь болезнь, которую можно победить, главное – не упустить время, ведь главный враг онкологии – ранняя диагностика.



Врач-онколог НЦРМБ Ильяс Ганиев рассказал, что в первую очередь необходимо проходить диспансеризацию, а также проводить самостоятельный осмотр ежемесячно, и если есть какие-то подозрения, то прийти на прием к онкологу, который направит на обследование.



Причины возникновения раковой опухоли разные: стресс, поздние первые роды, вредные привычки.



Болезнь прогрессирует бессимптомно, поэтому многие приходят за помощью на последней стадии, когда сделать уже ничего нельзя. Столкнувшихся с этим диагнозом женщин ждут в сообществе онковыздоравливающих пациентов «Без бергэ».

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