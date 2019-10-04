В круглогодичном лагере для маломобильных детей в Бугульме отремонтировали столовую и спортзал

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Мэр Бугульмы Линар Закиров проверил ход строительства первого в Татарстане круглогодичного молодежного оздоровительного центра имени Губина. От старого детского лагеря практически ничего не осталось, трехэтажные жилые корпуса полностью перепланированы. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Вместо комнат казарменного типа строители возвели современные комфортные гостиничные номера, в том числе и для отдыха маломобильных детей. Построен новый медпункт, переоборудована столовая, здание котельной превратилось в спортивный зал, полностью отремонтирован банно-прачечный комплекс. Все объекты оснащены новым оборудованием.

На реконструкцию было выделено 13,3 млн рублей.



Лагерь находится в лесном массиве на площади 34 тыс. квадратных метра в десяти километрах от Бугульмы. С 2017 года лагерь не работает, так как планировка старых зданий не соответствует современным нормам и требованиям, инфраструктура в нем устарела, территория находится в запущенном состоянии и не благоустроена. В 2018 году в рамках архитектурного воркшопа «Марш 2018» молодые архитекторы разработали концепцию реконструкции детского лагеря, которая предусматривает круглогодичное пребывание детей в лагере.

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