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Татар-информ

6 октября 2019, 03:44

Спорт

Высокогорская команда стала досрочным чемпионом в первенстве Татарстана I лиги по футболу

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Спорт

Высокогорская команда стала досрочным чемпионом в первенстве Татарстана I лиги по футболу

Фото: «Высокогорские вести»

Благодаря чемпионству футболисты из команды «Эверест» получили путевку в Высшую Лигу.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Команда «Эверест» стала досрочным чемпионом в первенстве РТ I лиги по футболу. Минувший матч с футболистами из Нижнекамска укрепил позиции высокогорских спортсменов, несмотря на ничейный результат, пишут «Высокогорские вести».

Болельщики неотрывно следили за футбольными баталиями, разыгравшимися на стадионе парка «Заказанье». Матч для высокогорской команды был решающим. Весь сезон спортсмены занимали лидирующую строчку в турнирной таблице, и матч с нижнекамской командой «НКНХ» определял, станут ли высокогорцы чемпионами досрочно.



Для того, чтобы окончательно закрепить за собой первое место, высокогорцам было достаточно получить одно очко. Это означало, что даже ничейный результат привел бы «Эверест» к победе. Но футболисты из Нижнекамска не собирались так просто дарить соперникам свои призовые. 

И первый, и второй периоды прошли на равных. Один за другим мячи влетали как в ворота соперников, так и в ворота «Эвереста». Результат был непредсказуем до конца. Ведь стоило только высокогорцам вырваться вперед, как нижнекамцы вновь сравнивали счет. Но итог оказался ничейным: счет 3:3. Несмотря такой результат, высокогорские футболисты досрочно стали чемпионами лиги.

Благодаря чемпионству футболисты из команды «Эверест» получили путевку в Высшую Лигу.

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