В Москве напишут диктант на татарском языке

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). 19 октября в Москве состоится образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.



Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком и позволяет проверить уровень знаний орфографических и грамматических правил. «Татарча диктант» проводится на добровольной и бесплатной основе.



В этом году в московском регионе акция состоится на 14 площадках: в Татарском культурном центре Москвы, Культурном центре «Дом на Патриарших», Московском педагогическом государственном университете, школе № 1186 имени Мусы Джалиля, МРО «Рисалят».



Образовательную акцию также проведут в подмосковных городах, включая Подольск, Старую Купавну, Зарайск, Химки, Ногинск, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Пушкино и Щелково.



Подробная информация и регистрация участников размещена на сайте совета молодежи при полпредстве Татарстана.



Начало диктанта запланировано на час дня.

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