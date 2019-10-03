Подопечные бугульминского центра «Радуга» бесплатно посетили зоолуна-парк и покормили диких животных

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Юные получатели социальных услуг отделения социальной помощи семье и детям бугульминского центра «Радуга» посетили передвижной зоолуна-парк, который приехал из Пятигорска. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Бесплатная экскурсия для детей состоялась в рамках благотворительной акции. Сотрудники зоопарка рассказали ребятам много интересных фактов о своих питомцах. Дети также могли покормить животных и сфотографироваться с тигренком.





Социальный педагог Людмила Голубева рассказала, что посещение зоопарка и общение с животными принесли ребятам радость.

«Дети узнали многие тайны самых разных обитателей [фауны] — от знакомых с детства до самых экзотических», — поделилась социальный работник.

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