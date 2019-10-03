WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 октября 2019, 01:22

Общество

Подопечные бугульминского центра «Радуга» бесплатно посетили зоолуна-парк и покормили диких животных

Рекомендуем

Общество

Подопечные бугульминского центра «Радуга» бесплатно посетили зоолуна-парк и покормили диких животных

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Сотрудники зоопарка рассказали ребятам много интересных фактов о своих питомцах.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Юные получатели социальных услуг отделения социальной помощи семье и детям бугульминского центра «Радуга» посетили передвижной зоолуна-парк, который приехал из Пятигорска. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Бесплатная экскурсия для детей состоялась в рамках благотворительной акции. Сотрудники зоопарка рассказали ребятам много интересных фактов о своих питомцах. Дети также могли покормить животных и сфотографироваться с тигренком.



Социальный педагог Людмила Голубева рассказала, что посещение зоопарка и общение с животными принесли ребятам радость.

«Дети узнали многие тайны самых разных обитателей [фауны] — от знакомых с детства до самых экзотических», — поделилась социальный работник.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Все замечания будут оперативно устранены»: эксперты проверили жалобы жителей ЖК «Салават Купере»
Новости дня
02:24
В Нижнекамске с начала года у семи пациенток обнаружен неоперабельный рак груди

В Нижнекамске, как и во всем мире, начался месяц борьбы против рака молочный железы.

01:22
Подопечные бугульминского центра «Радуга» бесплатно посетили зоолуна-парк и покормили диких животных

Сотрудники зоопарка рассказали ребятам много интересных фактов о своих питомцах.

00:05
Буинский драмтеатр впервые представил свои спектакли в Узбекистане

В ходе гастролей татарстанцы ознакомились с туристическими достопримечательностями Ташкента и Самарканда.

5.10 23:27
Моржи Татарстана открыли новый сезон на открытой воде реки Кама

Часовой заплыв состоялся в холодной воде, температура которой не превышала 10 градусов.

5.10 22:22
Специалисты назвали топ-10 популярных среди российских водителей кроссоверов
5.10 21:50
Сборная Индонезии стала победителем командного первенства мира по бадминтону в Казани

Сегодня в «азиатском» финале индонезийские спортсмены в упорном противостоянии одолели соперников из Китая.

5.10 21:28
Юный татарстанец завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации

Задачей каждого спортсмена было обнаружить замаскированные в лесу передатчики за максимально короткое время.

5.10 21:23
Шестилетний ребенок погиб в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе в Татарстане

Смертельное ДТП произошло сегодня днем в Лениногорском районе республики.

5.10 20:38
Давиташвили: У фанатов есть повод не ходить на игры «Рубина», но их поддержка нам сейчас необходима

Нападающий «Рубина» наконец забил свой первый гол за казанский клуб.

5.10 20:18
Голкипер «Рубина» о первой победе за семь игр: Мы на правильном пути, будем продолжать меняться

Юрий Дюпин посчитал, что казанцы сбавили темп игры во втором тайме из-за психологических проблем.

5.10 20:10
В Нурлате завершился третий отборочный тур фестиваля «Наш Дом — Татарстан»

Свои номера представили участники из Чистопольского, Спасского, Алексеевского, Алькеевского, Новошешминского и Аксубаевского районов.

5.10 20:04
Наставник «Тамбова»: «Рубин» победил из-за индивидуально сильных игроков Давиташвили и Кварацхелии

Александр Григорян прокомментировал поражение казанскому клубу со счетом 2:1.

5.10 19:56
Эдуардо Докампо: «Из-за длинной скамейки запасных соперника мы увидели два абсолютно разных тайма»

Наставник «Рубин» отметил, что во время паузы в чемпионате команда проведет работу над ошибками.

5.10 19:51
На пожаре в выселенном доме в Зеленодольске погиб мужчина

По предварительным данным, погибший не имел определенного места жительства.

5.10 19:44
Учителю биологии из Казани вручили малого «Хрустального пеликана»

Подведение окончательных результатов всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» состоялось в Москве.

5.10 19:10
Два гола за пять минут: «Рубин» одержал первую с лета победу

Казанцы выиграли матч против «Тамбова» со счетом 2:1.

5.10 18:38
Двум учителям Менделеевска вручили нагрудный знак «За заслуги в образовании»

Нагрудные знаки получили учитель физики из школы № 1 Елена Петрова и учитель истории из гимназии №1 Эльмира Валеева.

5.10 18:01
В Челнах на пожаре в бане едва не сгорела пожилая женщина

64-летнюю женщину с ожогами рук и ноги доставили в больницу.

5.10 17:54
В Казани представили положительный опыт Татарстана в развитии школьного спорта

Более 600 школ в Татарстане проводят уроки физкультуры на базе муниципальных спортивных объектов.

5.10 17:29
С заботой о природе: коллектив Верховного суда РТ посадил 200 саженцев на «Аллее правосудия»

Сотрудники суда во главе с председателем Ильгизом Гилазовым приняли участие в республиканской природоохранной акции «Неделя леса – 2019».

5.10 16:52
Фигуристка Трусова обошла Загитову в ходе турнира Japan Open
5.10 16:16
Три пропущенные в первом периоде шайбы: «Нефтехимик» проиграл в Сибири

Нижнекамская команда проиграла «Сибири» со счетом 4:2.

5.10 15:37
Очевидцы сняли на видео последствия смертельного наезда трамвая на пешехода в Челнах

ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома № 17 по проспекту Яшьлек.

5.10 15:34
В рамках акции «Неделя леса – 2019» в РТ посадили более 1,5 млн штук посадочного материала

Природохранная акция пройдет в период с 5 по 12 октября.

5.10 14:49
Олег Тактаров провел мастер-класс для юных борцов в Казани

Звезда боевиков разъяснил ребятам базовую технику, уделив внимание навыкам удержания позиции и доминирования в поединке.

События