Буинцы присоединились к патриотической экоакции «Лес Победы»

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Юнармейские отряды Буинского района высадили саженцы в рамках всероссийской экологической акции «Лес Победы», сообщает пресс-служба муниципального образования РТ.

Учащиеся ответственно подошли к поставленной задаче и выразили надежду, что посаженные ими деревья порадуют зелеными кронами жителей района.



Куратор юнармейского движения Буинского района Алсу Мезитова отметила, что лучшим памятником солдатам Великой Отечественной войны станет повседневный труд, совместная работа на благо Родины, а каждое посаженное растение станет деревом в память отца, деда, прадеда.





«Каждое из них – напоминание будущим поколениям о том, как сложно созидать и как легко разрушать», – поделилась Алсу Мезитова.







Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Подготовка к памятной дате в Буинском районе идет полным ходом, а в школах и детских садах уже сейчас проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

«Лес Победы» является российским эколого-патриотическим проектом по высадке деревьев в память о павших во время Великой Отечественной войны советских людей. Также проект направлен на восстановление лесного фонда региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что юные тетюшане высадили саженцы тополей в рамках экоакции «Лес Победы».

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