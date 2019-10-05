Шестилетний ребенок погиб в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе в Татарстане

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Шестилетний ребенок погиб в результате лобового столкновения двух легковушек «КИА» на трассе в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня на 9-м км Ромашкино – Куакбаш – Каркали 44-летняя женщина за рулем "КИА", по предварительным данным, при обгоне не убедилась в безопасности маневра и лоб в лоб столкнулась с легковушкой "КИА", за рулем которой находился 26-летний водитель», – уточнили в ведомстве.

В результате аварии шестилетний пассажир одной из иномарок от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии различные травмы получили оба водителя и 7-летний пассажир авто.

Причины ДТП выясняются.

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