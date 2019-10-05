Давиташвили: У фанатов есть повод не ходить на игры «Рубина», но их поддержка нам сейчас необходима

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал сегодняшнюю победу над «Тамбовом» на домашней арене со счетом 2:1.

«После стольких поражений очень приятно и важно победить, нужно закрепить эту победу и чаще побеждать. Когда повели в счете 2:0, стали оглядываться на оборону, чего не стоило делать. Поэтому во втором тайме у нас была "валидольная концовка"», — поделился Зурико.

Также он отметил полупустые трибуны Центрального стадиона: «У болельщиков есть повод не ходить на игры. Но надо понимать, что мы в тяжелой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли, как подобает „Рубину“. Когда больше народа, то это приятно».

Вдобавок он прокомментировал свой первый гол за казанский клуб: «Гол — это приятно, вернулся после травмы и забил. Надо стремиться вперед и забивать почаще».

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