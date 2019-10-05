Голкипер «Рубина» о первой победе за семь игр: Мы на правильном пути, будем продолжать меняться

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер казанского футбольного клуба «Рубин» Юрий Дюпин прокомментировал первую за семь матчей победу в чемпионате. Сегодня казанцы во время домашней игры обыграли «Тамбов» (2:1).

«Мы на правильном пути, команда собирается играть в футбол, играть компактно, высоко прессинговать. Но полностью матч тяжело сыграть так. В первом тайме почти ничего не дали сопернику. Мы будем прибавлять и больше играть как в первом тайме», — поделился футболист.

Также он рассказал, что помешало сыграть на одинаковом уровне два идентичных игровых отрезка: «Дело в психологии, наверное. Показалось, что ребята немного сбавили темп, и это пошло на руку "Тамбову"».

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