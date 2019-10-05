Наставник «Тамбова»: «Рубин» победил из-за индивидуально сильных игроков Давиташвили и Кварацхелии

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение в сегодняшнем матче против казанского «Рубина» со счетом 2:1.

«„Рубин“ ничем не удивил. Он показал, что не выдерживает такое давление, но имеет индивидуально сильных игроков, которые могут выйти за счет дриблинга из-под давления. Я говорю о Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелии. Если бы не они, мы бы решили вопрос сегодня, но они сбивали наше давление своими индивидуальными действиями, и не получилось дожать», — заявил Григорян.

Также он провёл анализ всей игры: «Два разных тайма. Во втором мы выглядели лучше, потому что перешли на систему с двумя центральными защитниками, добавили одного нападающего. Это, скорее всего, была моя ошибка играть эшелонированной обороной против „Рубина“. Второй тайм показал, что с „Рубином“ можно сразу было играть в давление, прессинговать на его половине поля, второй тайм прошел с нашим территориальным преимуществом. Да, были моменты и у наших ворот, но наше преимущество во втором тайме говорит о том, что мы неправильно выбрали тактику в начале игры».

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