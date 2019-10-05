Эдуардо Докампо: «Из-за длинной скамейки запасных соперника мы увидели два абсолютно разных тайма»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал о разнице в качестве между первым и вторым таймами в матче против «Тамбова». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

«Всем видно, что сегодня было два разных тайма. В первом тайме у нас было преимущество, мы забили два гола, могли забить еще третий. А потом почему-то мы во втором тайме потеряли контроль над мячом. Сыграла роль скамейка соперника. Мы потеряли контроль и могли пропустить в конце», — рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции специалист.

Также он прокомментировал паузу в сезоне из-за международных матчей: «О паузе никогда не знаешь, на пользу это или нет. Хочется играть после побед, но думаем, в паузу мы поработаем и исправим ошибки, которые допустили во втором тайме».

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