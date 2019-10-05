Два гола за пять минут: «Рубин» одержал первую с лета победу

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле одолел новичка Премьер-лиги «Тамбов» со счетом 2:1, забив два мяча за пять минут первого тайма.

Хорошая новость пришла в Казань вчера — в сборную России вызван полузащитник «Рубина» Павел Могилевец. Он вышел сегодня в стартовом составе хозяев, где появился грузинский хавбек Зурико Давиташвили, не игравший в последних матчах из-за травмы.

Главный тренер казанцев Эдуардо Докампо перед матчем отметил, что соперник хорошо обороняется и может проводить быстрые атаки.

«Проблема забитых мячей? Мы тренировались в этом плане. Надеюсь, что сегодня все будет хорошо», — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».

Говоря о сопернике, Докампо отдал должное «Тамбову»: «Очень хорошо „Тамбов“ обороняется и может проводить быстрые атаки. Нужно быть аккуратными. Мы как и соперник лучше играли с лидерами. Потому что они показывают более открытый футбол».

Из-за дождя, который шел в Казани с самого утра, трибуны были почти пустыми. В официальном протоколе указали около 2,6 тыс. зрителей.

Сама игра предсказуемо началась с активных атак «Рубина», не побеждавшего в чемпионате с 18 августа. Впереди всех был исландский нападающий Видар Кьяртанссон — он чаще других угрожал воротам «Тамбова», например, на 8-й минуте исландец очень опасно пробил головой, мяч пролетел рядом с нижним углом ворот гостей. Напряжение у ворот гостей все возрастало. На 19-й минуте голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия чудом успел отбить мяч ногой, летевший в его ворота от ноги своего же игрока, полузащитника Михаила Костюкова. Затем форвард гостей Георгий Мелкадзе проверил уже голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, отбившего опасный удар грузинского нападающего «Тамбова».

И все-таки «Рубину» удалось реализовать свое большое игровое преимущество. На 27-й минуте Игорь Коновалов так хитро подал мяч в штрафную, что снаряд, никого не задев, залетел в дальний угол, 1:0. Не прошло и пяти минут, как счет стал уже 2:0. Это Давиташвили смело взял игру на себя, провел мяч по штрафной гостей и точно отправил его в дальний угол. А под занавес первой половины встречи великолепный сольный проход удался хорватскому защитнику хозяев Филипу Уремовичу, жаль, что не забил. Нельзя не отметить высокий КПД казанских атак — три удара в створ за первые 45 минут и два гола.

Гости в перерыве усилили нападение, что быстро принесло свои плоды «Тамбову»: грузинский форвард Мелкадзе уменьшил отрыв в счете, 2:1. «Тамбов» перехватил инициативу, прижав казанцев к их воротам. С большим трудом хозяева переводили игру на чужую половину поля. На 79-й минуте мяч только чудом не попал в ворота «Рубина». Сначала он угодил в перекладину ворот хозяев, затем Дюпин отбил два подряд опаснейших удара в упор.

В конце матча казанцы смогли отодвинуть игру от своих ворот и пару раз упустили отличные моменты увеличить свое преимущество. Однако на последних минутах и гости уже не воспользовались своим шансов. Таким образом, «Рубин» одержал первую с 18 августа победу в чемпионате, улучшив свое турнирное положение.

«Рубин» (Казань) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 (2:0). Голы забили: Иг.Коновалов (27), Давиташвили (32) — Мелкадзе (54). Предупреждены: Плиев, Кьяртанссон, Кузьмин (тренер хозяев), Дюпин — Килин.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Уремович, Данченко, Иг. Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 61), Ташаев, Давиташвили (Кварацхелия, 75), Кьяртанссон (Марков, 89).

В следующем туре 19 октября казанцы сыграют в Москве со «Спартаком». После 12 туров в активе «Рубина» стало 13 очков.

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