Специалисты назвали топ-10 популярных среди российских водителей кроссоверов

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В сентябре рейтинг самых популярных среди российских водителей автомобилей в сегменте SUV возглавил кроссовер Hyundai Creta, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый месяц осени в стране было реализовано 6408 автомобилей данной марки (рост на 9% по сравнению с прошлым годом). На втором месте оказался внедорожник LADA 4×4 (3218 экземпляров), на третьем — Volkswagen Tiguan (3192 единицы, рост на 8%).

Пятерку замыкают Renault Duster (3137) и Nissan Qashqai (3111).

Кроме того, в список попали KIA Sportage (3063 штуки), Mitsubishi Outlander (2412), Mazda CX-5 (2349), Skoda Kodiaq (2297) и Nissan X-Trail (2290).

Если брать показатели за период с января по сентябрь, то рейтинг также возглавляет Hyundai Creta с показателем 51969 единиц.

Ранее были названы бестеллеры рынка подержанных автомобилей.

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