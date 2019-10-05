В Челнах на пожаре в бане едва не сгорела пожилая женщина

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на пожаре в бане едва не сгорела 64-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.02 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в СНТ "Россинка" горит баня», – рассказали в МЧС.

Пожарным потребовалось порядка 15 минут, чтобы справиться с огнем. В результате пожара ожоги рук и ноги получила 64-летняя женщина. Пострадавшую на карете скорой помощи доставили в больницу.

Причины пожара устанавливаются.

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