В Казани представили положительный опыт Татарстана в развитии школьного спорта

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Проблемы детского спорта и пути его развития на муниципальном и региональном уровнях обсудили сегодня в Казани участники круглого стола «О развитии детского спорта в государствах-участниках СНГ». Заседание с участием президента Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной прошло в Поволжской академии спорта.

«По итогам прошлого учебного года количество школ, проводящих уроки физической культуры на базе муниципальных спортивных объектов, увеличилось до 656 – это составляет 47,8% от общего числа общеобразовательных школ республики, всего в данную практику вовлечены более 229 тысяч учащихся», – привел данные депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

По словам спикера, который является двукратным призером Олимпийских игр в составе сборной России по водному поло, ему особенно приятно отметить успехи в реализации проекта «Всеобуч по плаванию». Проект реализуется в соответствии с поручением Президента РТ Рустама Минниханова.

Его цель – обучение учеников 2 – 4-х классов основным навыкам плавания. Занятия проходят во время третьего урока физической культуры, либо во время внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности. Для проведения подобных занятий используются организации муниципальной инфраструктуры. Всего в проекте принимают участие 600 общеобразовательных учреждений с охватом более 60 тысяч учащихся.

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