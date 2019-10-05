С заботой о природе: коллектив Верховного суда РТ посадил 200 саженцев на «Аллее правосудия»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Коллектив Верховного суда РТ во главе с председателем Ильгизом Гилазовым высадили 200 саженцев деревьев на «Аллее правосудия». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

«Традиционно судьи и работники аппарата отправились в Высокогорский район, где уже второй год подряд осуществляется посадка деревьев на территории парка "Заказанье". В октябре 2017 года там была основана "Аллея правосудия"», – рассказали в пресс-службе.

В этом году посадить сразу 200 саженцев сосны, ели, калины и лиственницы приехали в том числе судьи, находящиеся в отставке – Наталья Агашина, Геннадий Хомяков, Дания Галлямова, Хади Киямов и другие. Они бережно подвязали молодые деревья, а также сделали подпитку корней растений черноземом.

После работы все желающие смогли насладиться ароматным пловом и горячим чаем.



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