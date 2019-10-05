В Нурлате завершился третий отборочный тур фестиваля «Наш Дом — Татарстан»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В Нурлате завершился третий отборочный тур Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш Дом — Татарстан», в котором приняли участие 49 коллективов и исполнителей. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.



В общей сумме за три прошедших тура артисты представили более 130 номеров.



В Нурлате выступили представители Чистопольского, Спасского, Алексеевского, Алькеевского, Новошешминского, Нурлатского и Аксубаевского районов Татарстана.



Всего на суд жюри было представлено 49 творческих вокальных и хореографических номеров, прозвучали русские, татарские, чувашские и казачьи композиции.



По результатам работы отборочной комиссии лучшие номера представят на гала-концерте в Казани 4 ноября, в День народного единства.

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