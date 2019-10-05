Двум учителям Менделеевска вручили нагрудный знак «За заслуги в образовании»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В честь Дня учителя в Менделеевске состоялось награждение лучших преподавателей, двое из которых были удостоены нагрудного знака «За заслуги в образовании», пишут «Менделеевские новости».



Почетные награды получили учитель физики из школы № 1 Елена Петрова и учитель истории гимназии из № 1 Эльмира Валеева.



Выразить слова благодарности учителям и наградить наиболее достойных педагогов пришли депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, замглавы района Лейсан Галеева и начальник Управления образования Ильбар Тагиров.



Церемония состоялась при участии заслуженных учителей и почетных работников системы образования, молодых специалистов и ветеранов педагогического труда.



Почетные гости отметили плодотворный труд педагогов и их большой вклад в развитие системы образования района, пожелали крепкого здоровья, новых побед и успехов, хороших учеников.





«Учитель имеет "особый" статус. Он не просто учит детей, он должен быть добрым воспитателем, хорошим наставником и, самое главное, надежным другом. Мы всегда должны помнить наших учителей, которые не щадят сил и времени, терпеливо и настойчиво ведут уроки, которые помогут нам в дальнейшей жизни», – сказала Лейсан Камилевна.

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