Фигуристка Трусова обошла Загитову в ходе турнира Japan Open

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Российские спортсменки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победителями турнира Japan Open, который прошел в японской Сайтаме, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка в программе.

Всего за награды боролись три сборные: Европы, Японии, Северной Америки. Россиянки состояли в команде с испанцем Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевым из Латвии.

Согласно регламенту, спортсмены представили только произвольные программы. Среди женщин на первом месте оказалась Трусова (160,50 балла), второй стала Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76).

В итоге сборная Европы набрала 614,73 балла, «серебро» завоевали представители Японии (602,16), «бронзу» — Северной Америки (593,42).

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