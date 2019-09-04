Три пропущенные в первом периоде шайбы: «Нефтехимик» проиграл в Сибири

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Новосибирске «Сибири» со счетом 4:2. Гости были нокаутированы в первом периоде, пропустив три шайбы.

Отдадим должное сибирякам, они начали домашнюю встречу очень мощно, хотя в первой половине стартового периода голов не было. Но уже к середине периода шайба влетела в ворота «Нефтехимика», защищаемые Константином Барулиным, 1:0. Через шесть минут впечатляющий гол забил форвард «Сибири» Александр Шаров. Он отобрал шайбу у соперника в своей зоне, прошел через всю площадку и неожиданным кистевым броском из-под защитника послал шайбу в дальнюю девятку, 2:0.

Но первое же удаление в рядах сибиряков гости использовали, сделал это щелчком с ползоны Зият Пайгин, 2:1. Однако и хозяева площадки столь же образцово реализовали свое первое в матче большинство: финский нападающий «Сибири», игравший не так давно в Нижнекамске Микаэль Руохомаа первым успел к отскочившей шайбе и быстро переправил ее в пустой угол, 3:1.

Интрига в матче возродилась в начале второго периода, когда гости сократили отрыв в счете до минимума — Алексей Волгин броском в касание откликнулся на удобную передачу из-за ворот, 3:2. Тем не менее хозяева сумели увеличить свое преимущество, 4:2. В концовке матча гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока и бросились на последний штурм, но уйти от поражения им не удалось.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). Шайбы забросили: Торченюк (10), Шаров (16), Руохомаа (20), Морозов (35) — Пайгин (18), Волгин (24). Штраф: 4-6.

С 12 очками после 15 матчей нижнекамцы остались на девятом месте. В следующем туре 7 октября «Нефтехимик» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

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