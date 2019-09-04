WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 октября 2019, 16:16

Спорт

Три пропущенные в первом периоде шайбы: «Нефтехимик» проиграл в Сибири

Рекомендуем

Спорт

Три пропущенные в первом периоде шайбы: «Нефтехимик» проиграл в Сибири

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Нижнекамская команда проиграла «Сибири» со счетом 4:2.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Новосибирске «Сибири» со счетом 4:2. Гости были нокаутированы в первом периоде, пропустив три шайбы.

Отдадим должное сибирякам, они начали домашнюю встречу очень мощно, хотя в первой половине стартового периода голов не было. Но уже к середине периода шайба влетела в ворота «Нефтехимика», защищаемые Константином Барулиным, 1:0. Через шесть минут впечатляющий гол забил форвард «Сибири» Александр Шаров. Он отобрал шайбу у соперника в своей зоне, прошел через всю площадку и неожиданным кистевым броском из-под защитника послал шайбу в дальнюю девятку, 2:0. 

Но первое же удаление в рядах сибиряков гости использовали, сделал это щелчком с ползоны Зият Пайгин, 2:1. Однако и хозяева площадки столь же образцово реализовали свое первое в матче большинство: финский нападающий «Сибири», игравший не так давно в Нижнекамске Микаэль Руохомаа первым успел к отскочившей шайбе и быстро переправил ее в пустой угол, 3:1.

Интрига в матче возродилась в начале второго периода, когда гости сократили отрыв в счете до минимума — Алексей Волгин броском в касание откликнулся на удобную передачу из-за ворот, 3:2. Тем не менее хозяева сумели увеличить свое преимущество, 4:2. В концовке матча гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока и бросились на последний штурм, но уйти от поражения им не удалось.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). Шайбы забросили: Торченюк (10), Шаров (16), Руохомаа (20), Морозов (35) — Пайгин (18), Волгин (24). Штраф: 4-6.

С 12 очками после 15 матчей нижнекамцы остались на девятом месте. В следующем туре 7 октября «Нефтехимик» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ольга Павлова: Чтобы развить школьный спорт, нужно поднять престиж учителя физкультуры и значка ГТО
Новости дня
17:29
С заботой о природе: коллектив Верховного суда РТ посадили 200 саженцев на «Аллее правосудия»

Сотрудники суда во главе с Председателем Ильгизом Гилазовым принял участие в республиканской природоохранной акции «Неделя леса – 2019».

16:52
Фигуристка Трусова обошла Загитову в ходе турнира Japan Open
16:16
Три пропущенные в первом периоде шайбы: «Нефтехимик» проиграл в Сибири

Нижнекамская команда проиграла «Сибири» со счетом 4:2.

15:37
Очевидцы сняли на видео последствия смертельного наезда трамвая на пешехода в Челнах

ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома № 17 по проспекту Яшьлек.

15:34
В рамках акции «Неделя леса – 2019» в РТ посадили более 1,5 млн штук посадочного материала

Природохранная акция пройдет в период с 5 по 12 октября.

14:49
Олег Тактаров провел мастер-класс для юных борцов в Казани

Звезда боевиков разъяснил ребятам базовую технику, уделив внимание навыкам удержания позиции и доминирования в поединке.

14:04
В Гидрометцентре России сообщили о сокращении зимнего периода

С 8 октября в Татарстане начнется похолодание.

13:02
Минниханов обсудил организацию в Казани ЧМ по водным видам спорта с вице-президентом FINA

Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году.

12:36
В Татарстане убрано более половины площадей сахарной свеклы

Лидером уборочной кампании в республике является Тукаевский район, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

12:07
«Все замечания будут оперативно устранены»: эксперты проверили жалобы жителей ЖК «Салават Купере»

Чаще всего жители жалуются на трещины в стенах, запотевания счетчиков, проблемы с дверьми, замками и т. д.

11:34
В Татарстане введено в эксплуатацию 73% жилья от плана

На 2019 год в республике запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир.

11:04
Заявки на республиканский конкурс лидеров «Вверх!» принимаются до 11 октября

Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Татарстана.

10:09
Компании из РТ могут возместить затраты на разработку цифровых платформ и программных продуктов

Заявку на получение субсидии можно подать до 16 октября.

09:41
Казань примет открытое первенство по кибатлетике

Соревнования будут проводиться в следующих дисциплинах: протезы рук, протезы бедра, протезы голени, электрические коляски.

09:00
Федерация профсоюзов РТ назвала основные причины, по которым рабочие могут выйти на забастовку

В Татарстане стараются не доводить ситуацию до крайних мер, отметила Елена Кузьмичева.

08:43
Жертвой страшной аварии с участием автовоза и легковушки в Татарстане стал один человек

Смертельная авария произошла накануне вечером в Алексеевском районе РТ.

08:30
В 2020 году Федерация профсоюзов РТ предложит и далее увеличивать минимальный размер зарплаты

Сейчас в соглашении прописан минимальный размер оплаты труда во внебюджетном секторе экономики в 12 тыс. рублей.

08:00
Больше всего своим работникам в Татарстане задолжали предприятия обрабатывающей промышленности

В основном речь идет о предприятиях, где нет первичных профсоюзных организаций, отметила Елена Кузьмичева.

07:20
Звезды татарской эстрады исполнят песни Ильгама Шакирова на сцене Москвы

Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

06:16
Из Чистопольского района в осенний призыв на службу отправятся 89 парней

В первый день призывную комиссию прошли 20 ребят.

05:28
В Нижнекамске реконструируют бывшее здание Дома быта

Ремонтные работы начнутся во втором квартале 2020 года и закончатся через год.

04:34
Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача могли высокогорцы в одном из ТЦ.

03:24
В Заинске работники культуры сдали нормы ГТО и удостоились золотых значков

На сдачу ГТО по собственному желанию пришли 150 человек.

02:22
В Тетюшском районе наградили пенсионеров — победителей конкурса цветоводства

Число участников цветочного конкурса с каждым годом растет.

01:19
В Высокогорском районе состоялось открытие Дома культуры и награждение педагогов

Торжественное открытие культурного учреждения посвятили профессиональному празднику работников образования.

События