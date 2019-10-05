Юный татарстанец завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). 13-летний татарстанец Исмагил Габдрахманов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации, которые прошли в Пензенской области, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Бронзовым призёром всероссийских соревнований среди мальчиков до 13 лет в дисциплине „спортивная радиопеленгация — спринт“ стал татарстанец Исмагил Габдрахманов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме него в число сильнейших спортсменов в своей категории вошла другая республиканская участница Чулпан Мотыгуллина.

Всего в национальном первенстве и всероссийских состязаниях участвовали около 150 атлетов из 15 регионов страны. Задачей каждого участника было обнаружить замаскированные в лесу передатчики за максимально короткое время. Соревнования продолжались пять дней. Итоги были озвучены 1 октября.

По итогам нынешнего спортивного сезона будет сформирован список кандидатов в сборную страны по радиоспорту на 2020 год.

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