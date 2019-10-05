Очевидцы сняли на видео последствия смертельного наезда трамвая на пешехода в Челнах

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия смертельного наезда трамвая на пешехода в Набережных Челнах. Видеоролик разместили пользователи в соцсетях.

«Сегодня в 8.30 напротив дома № 17 по проспекту Яшьлек 38-летний водитель трамвая совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего предстоит установить полицейским.



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