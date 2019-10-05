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Татар-информ

5 октября 2019, 15:34

Здоровье и среда

В рамках акции «Неделя леса – 2019» в РТ посадили более 1,5 млн штук посадочного материала

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Здоровье и среда

В рамках акции «Неделя леса – 2019» в РТ посадили более 1,5 млн штук посадочного материала

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Природохранная акция пройдет в период с 5 по 12 октября.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане провели массовую посадку деревьев в рамках республиканской природоохранной акции «Неделя леса — 2019» и Всероссийской акции «Сохраним лес». Центральной площадкой в Казани стала территория ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Мы проводим такие акции по посадке деревьев 2 раза в год — весной и осенью. Эта площадка была выбрана по предложению министра здравоохранения РТ, сегодня здесь будет посажено более 400 саженцев ели европейской. Акция проходит во всех муниципальных образованиях и городах республики, также сегодня закладываются памятные посадки, аллеи в честь 100-летия образования Татарской АССР», — отметил глава ведомства Равиль Кузюров.

Также в столице Татарстана акция прошла еще на трех площадках: возле населенных пунктов Сосновка и Кульсеитово Высокогорского муниципального района и около села Старое Шигалеево Пестречинского муниципального района. 

Всего по республике сегодня посадили 1,5 млн штук посадочного материала (саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной) на площади более 300 га. К акции присоединились более 21 тыс. человек.

В этом году акция «Неделя леса» пройдет в период с 5 по 12 октября.

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