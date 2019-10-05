Олег Тактаров провел мастер-класс для юных борцов в Казани

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Чемпион мира по смешанным единоборствам по версии UFC 6, актер и режиссер Олег Тактаров 3 октября провел в Казани мастер-класс для юных спортсменов, увлекающихся спортивным и боевым самбо. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Звезда боевиков разъяснил ребятам базовую технику, уделив внимание навыкам удержания позиции и доминирования в поединке. Также чемпион мира рассказал об опыте работы в партере, умении сбивать захваты противника и направлять вектор силы в нужное место под нужным углом.

«Хочу отметить, здорово работают. Я понимаю, что за один раз невозможно передать все свои знания. Но дать им какой-то материал для дальнейшей работы и саморазвития я постарался», — отметил после занятия Олег Тактаров.

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