Моржи Татарстана открыли новый сезон на открытой воде реки Кама

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). На открытой воде реки Кама в Елабуге состоялся традиционный часовой заплыв среди моржей Татарстана. В этом году на открытие сезона приехали любители холодового плавания из Альметьевска, Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Лениногорска, Менделеевска. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Открытие соревнований состоялось при участии первого заместителя начальника Управления по делам молодежи и спорту исполкома Елабужского района Марса Сафина и главного судьи соревнований, председателя федерации РТ по моржеванию Валерия Мальцева.



Часовой заплыв предполагает плавание в холодной воде, температура которой не превышает 10 градусов.



Максимальный результат по длине дистанции установил альметьевец Дамир Иблиаминов, проплыв два километра. Абсолютный рекорд по времени пребывания в воде поставил житель Елабуги Олег Разживин: он продолжал заплыв даже по истечении времени соревнований.



Среди женщин только хозяйка соревнований Галина Волкова выдержала часовое пребывание в холодной воде с результатом 1250 метров.



Менделеевск представили на заплыве Илмира Гарифуллина и Раис Шарафутдинов, оба в своих возрастных группах завоевали золотые медали. За первое место приз получил и лениногорец Юрий Демидов.

На «золото» выступили альметьевцы Асия Каримова, Валерий Мальцев и самый юный участник – 17-летний Владислав Давыдов. Фатима Степанова завоевала «серебро», Альбина Фомина – «бронзу».

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