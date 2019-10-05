Минниханов обсудил организацию в Казани ЧМ по водным видам спорта с вице-президентом FINA

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ главу Европейской лиги плавания (LEN), вице-президента FINA Паоло Барелли. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Участники встречи обсудили вопросы организации в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.