В Татарстане убрано более половины площадей сахарной свеклы

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). По ранним зерновым культурам в Татарстане собрано 4 млн 250 тыс. тонн урожая, еще около 200 тыс. тонн планируется получить с кукурузы. Лидером уборочной кампании является Тукаевский район, проинформировал сегодня заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Валовой сбор зерна составил 175 тыс. тонн, урожайность — 40,4 ц/га. Вторым по урожайности стал Мамадышский район — 40,2 ц/га. Здесь намолочено 135 тыс. тонн нового урожая. Высокие показатели урожайности также отмечены в Заинском и Актанышском (40 ц/га) районах», — говорится в сообщении.

По сахарной свекле на сегодня убрано 33,8 тыс. га — 53%. Накопано более 1 млн 464 тыс. тонн корнеплодов. На сахарных заводах республики выработано уже 74,2 тыс. тонн сладкой продукции, доложил министр.

Кроме того, по его данным, уже убрано 83% площадей картофеля — 4,4 тыс. га. Аграрии собрали 127 тыс. тонн урожая.

Марат Зяббаров подчеркнул, что в конце октября будет проведена приемка постановки техники на зимнее хранение, и призвал руководителей хозяйств навести порядок в машинно-тракторных парках.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.