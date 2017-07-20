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Татар-информ

5 октября 2019, 12:07

Общество

«Все замечания будут оперативно устранены»: эксперты проверили жалобы жителей ЖК «Салават Купере»

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Общество

«Все замечания будут оперативно устранены»: эксперты проверили жалобы жителей ЖК «Салават Купере»

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Чаще всего жители жалуются на трещины в стенах, запотевания счетчиков, проблемы с дверьми, замками и т. д.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Представители Госжилфонда РТ, подрядных организаций и технических заказчиков после жалоб жильцов проверили квартиры в ЖК «Салават Купере». Комиссия посетила 255-квартирный дом на Арсланова, 6. 

Хозяин одной из квартир Андрей Половков пожаловался на трещины в стенах и поддув подоконников, из-за чего создаются постоянные сквозняки. По итогам проверки стороны подписали акт осмотра по выявленным замечаниям.

«Сказали, что все сделают, исправят. Надеемся, так и будет. В целом [жить в ЖК] нормально, привыкаешь», — сказал он.

У каждого сданного дома гарантийный срок — 5 лет. За этот срок все замечания должны быть устранены, отметили в пресс-службе ГЖФ. Если подрядчик до сих пор работает, это происходит более оперативно. Если же у компании возникают проблемы, то организации приходится привлекать сторонних подрядчиков для проведения работ, что немного замедляет процесс. 

Такая ситуация сложилась с домом на Арсланова, чей подрядчик «Барсэлитстрой+» находится на стадии банкротства. При этом в каждом доме есть гарантийный фонд, за счет которого будут проводиться работы.

«Здесь трещина между монолитной и кирпичной частями, есть небольшие продувания по окнам. Все замечания будут оперативно устранены. Объемы зафиксированы, подрядчику показаны, будем все поправлять. Это особо не влияет на комфорт жилья, то есть продувание будет в основном устранено. А на конструктив это не влияет совершенно», — прокомментировал ведущий специалист «Ак Барс Инжиниринга» Игорь Юнусов. Компания является техническим заказчиком зданий.

В соседнем доме на Зилантовской сейчас ведутся работы по устранению замечаний жильцов. Самые частые жалобы — трещины в стенах, запотевания счетчиков, проблемы с дверьми, замками и т. д., рассказал журналистам заместитель начальника Управления капитального строительства Казани Алмаз Фазылов.

«В ходе эксплуатации объекта (дом № 20 — прим. Т-и) были выявлены проблемные участки на деформационном шве. Сейчас вы видите, что специально обученные альпинисты дополнительно герметизируют данный шов, что позволит в двух подъездах существенно снизить количество недостатков и повысить температуру внутри здания», — сказал он.

В Госжилфонде РТ учли эти проблемы и при строительстве новых домов используют новые технологии, добавили в пресс-службе.

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