В Татарстане введено в эксплуатацию 73% жилья от плана

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). По состоянию на 4 октября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 771 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 73% от плана, проинформировал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в Агрызском, Пестречинском, Кукморском и Лаишевском районах», — говорится в сообщении.

На совещании прозвучало, что по инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.

На 4 октября в органы статистики отчитались по 77 домам на 2 тыс. 886 квартир площадью 166,9 тыс. кв. м. По 88 объектам степень готовности следующая: в высокой степени готовности находятся 40 объектов, в средней степени — 31 объект, в низкой степени — 17 объектов, отметил министр.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья по строящимся 47 многоквартирным домам в высокой степени готовности находятся 32 дома, в средней степени — 15 домов. В части индивидуального жилищного строительства по РТ из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 6 тыс. 666 объектов, сказал глава ведомства.

Ирек Файзуллин также прокомментировал начало отопительного сезона 2019/2020 года. По его словам, на 3 октября произведен запуск всех 2 тыс. 980 котельных.

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