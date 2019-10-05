Заявки на республиканский конкурс лидеров «Вверх!» принимаются до 11 октября

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). До 11 октября принимаются заявки на участие в республиканском конкурсе лидеров «Вверх!», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«Республиканский конкурс лидеров „Вверх!“ — это ежегодная возможность для молодых людей пройти обучение и стажировку в органах государственной власти и местного самоуправления, в учреждениях, организациях, компаниях и молодежных общественных объединениях Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Татарстана, а также финалисты республиканских лидерских программ.

Для участия нужно подать заявку на сайте http://rezervrt.ru/vverx/ и поделиться в социальных сетях «Вконтакте» и/или Instagram информационным постом на тему «Как улучшить жизнь моего сообщества в Татарстане, и что для этого делаю я». При этом следует указать свои фамилию, имя и хештеги #идувверх2019 и #неждуидувверх.

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