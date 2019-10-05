Компании из РТ могут возместить затраты на разработку цифровых платформ и программных продуктов

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). До 16 октября татарстанские разработчики программного обеспечения могут подать заявку на получение субсидии из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Субсидия выделяется в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции по Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529», — говорится в сообщении.

Субсидированию подлежит не более 50% затрат, которые связаны с разработкой цифровых платформ и (или) программных продуктов, при условии, что срок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ в рамках комплексного проекта не превышает двух лет, а также их выполнение начато в срок не ранее 1 года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

Требования к заявителям и документации опубликованы на сайте Минпромторга РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.