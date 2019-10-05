Казань примет открытое первенство по кибатлетике

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). 10 октября в Казани в рамках специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань» состоится Открытое первенство по кибатлетике «КАЗАНЬ-2019», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Эти состязания проводятся в рамках проекта „Кибатлетика открывает новые возможности“, который реализуется в ряде городов Российской Федерации лауреатом конкурса президентских грантов Союзом разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации „Кибатлетика“», — говорится в сообщении.

Соревнования будут проводиться в таких дисциплинах, как протезы рук, протезы бедра, протезы голени, электрические коляски. Люди с инвалидностью, которые используют технические средства реабилитации, будут состязаться на трассах, состоящих из имитаторов различных бытовых ситуаций, с которыми человек сталкивается повседневно: преодоление с ношей ступенек, пандуса, входной двери, замена электролампы, развешивание белья и другое.

Перед состязаниями пройдет круглый стол о направлениях развития технических средств реабилитации.

Сами старты пройдут с 13.00 до 16.00.

Регистрация участников открыта на сайте: http://кибатлетика.рф.

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