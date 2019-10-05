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Полина Шевчук

5 октября 2019, 08:43

Происшествия

Жертвой страшной аварии с участием автовоза и легковушки в Татарстане стал один человек

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Происшествия

Жертвой страшной аварии с участием автовоза и легковушки в Татарстане стал один человек

Фото: соцсети

Смертельная авария произошла накануне вечером в Алексеевском районе РТ.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Жертвой страшной аварии на трассе в Татарстане с участием «МАЗа» и легковушки стал один человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в 19.00 на 6-м км автодороги Алексеевское – Верхний Колок водитель автовоза "МАЗ", по предварительным данным, при выезде с парковки не предоставил преимущество проезда "Ладе" 12-й модели. Водитель легковушки не успел среагировать и на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика», – рассказали в ведомстве.

Травмы, которые получил 33-летний водитель легковушки, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия.  

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