Федерация профсоюзов РТ назвала основные причины, по которым рабочие могут выйти на забастовку

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Председатель Федерации профсоюзов РТ назвала задержку зарплаты и несоответствие рабочего места нормам охраны труда основными причинами, по которым рабочие имеют право приостанавливать работу. Об этом Елена Кузьмичева рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Невыплата заработной платы — да. Если рабочее место не соответствует нормам охраны труда, есть потенциальная угроза жизни для работника — это также приостановка», — отметила спикер.

Она добавила, что в Татарстане профсоюзы стараются не доводить ситуацию до крайних мер. «Мы выстраиваем отношения, не доводя до критических ситуаций. Именно для этого существует стол переговоров, за которым нужно договариваться», — подчеркнула Елена Кузьмичева.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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